Enguayabado fingió desmayarse para poder tener el día libre en su trabajo

“El empleado del mes”, le dicen a este sujeto, quien trabajaba en una cadena de supermercados en el Reino Unido, y quien fingió un desmayo para poder obtener un día libre en su trabajo.

El empleado llegó con un doloroso guayabo a su turno en el trabajo, y para poder obtener un día libre, el sujeto fingió un desmayo, pero no todo resultó cual lo planeado.

El enguayabado se vio obligado a confesar sus planes después de ver cómo su video se hizo viral en redes sociales, algo con lo que no contaba y jugó en su contra.

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off 😭 made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL

