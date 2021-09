‘El juego del calamar’: acusan al director de la serie de plagiar una cinta japonesa

‘El juego del calamar’ ha estado en boca de todo el mundo en los últimos días y ha sido motivo de diferentes tendencias en redes sociales. La serie de Netflix que narra unos macabros juegos en los que participan personas con serios problemas económicos, tiene atrapados a decenas de usuarios y no para de dar de qué hablar.

Recientemente se conoció que el director de la producción, Hwang Dong-hyuk, fue acusado de plagiar la cinta japonesa ‘As The Gods Will’, de Takashi Miike, la cual tiene una trama con ciertas similitudes, pero los participantes son alumnos de una escuela secundaria. Algunos señalan que las escenas del reloj en cuenta regresiva y de la muñeca gigante son realmente idénticas a dos que aparecen en el filme.

Ante las acusaciones, el cineasta surcoreano manifestó que el proceso creativo del guión lo comenzó en el año 2008, por lo que es imposible que haya copiado a Miike, ya que su película se estrenó en 2014.

“Las similitudes que se señalaron son pura coincidencia y no hay copia de ninguna de las partes. No quiero (reclamar la propiedad de) la historia, pero si tengo que decirlo, diré que lo hice primero”, aseguró Hwang al diario The Straits Times.

El director agregó que reconoce que hay ciertas partes parecidas a la serie, pero eso solo es el resultado de ideas muy similares con Takashi.