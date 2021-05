Directora agarró a tabla a una alumna porque dañó un computador

La directora de la escuela ciudad de Clewiston, Florida, llamada Melissa Carter, generó polémica debido a ser acusada de maltrato por haber agredido a una de sus alumnas, quien presuntamente dañó uno de los computadores de la escuela.

Según apunta TMZ, la alumna recibió el castigo de ser nalgueada con una taba a manos de la directora por dañar uno de los computadores del centro educativo.

El video fue compartido en redes sociales por la madre de la pequeña, quien denunció con el material tanto a la directora como a la secretaria, Cecilia Self, por haber sostenido el trozo de madera mientras la pequeña era azotada.

La madre acudió a la policía de Policía de Clewiston para abrir una investigación en contra de la directora que golpeó a su hija, asegurando que con la justicia podrá defender a la pequeña.

“Voy a hacer justicia para mi hija porque, sino pude hacerlo frente a ella, lo voy a hacer a través de la Justicia”.

A Florida school principal is under investigation for paddling a 6-year-old student who allegedly damaged a computer screen, as her mother watched — and secretly recorded the footage on her cell phone pic.twitter.com/6SUlMlnPpn

— CBS News (@CBSNews) May 3, 2021