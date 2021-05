¿Día de la madre? El 9 de mayo también es el Día de Goku

Cada 9 de mayo se celebra el ‘Goku Day’ en Japón el cual se celebra desde del 2005. ¿Pero por qué se escogió esta fecha para celebrar al icónico personaje de Dragon Ball?.

Todo se trata del juego de palabras que forman el mes y día en formato japonés. Go significa 5 y Ku quiere decir 9, es decir nueve de mayo.

Esta fecha también es utilizada para anunciar el estreno de películas con el Saiyajin más popular de la historia, que está a punto de cumplir 40 años de haber sido creada por Akira Toriyama.

Y en esta ocasión no fue la excepción, ya que en el 2022 se lanzará una nueva película de Dragon Ball Super. Esto fue confirmado por la casa productora Toei Animation.

A BIG ANNOUNCEMENT!

New DRAGON BALL SUPER movie is planned for 2022!

Take a look at author Akria Toriyama’s comment: https://t.co/Hjgrqsfag5#DBSuperMovie https://t.co/U7NuGYOQmP

— Toei Animation (@ToeiAnimation) May 9, 2021