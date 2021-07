(VIDEO) A deportista no la dejaron entrar a un avión por atuendo “ofensivo”

En redes sociales se difundió la historia de la modelo y deportista turca, Deniz Saypinar, quien contó por medio de un video que le prohibieron entrar a un avión de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Dallas, Estados Unidos, por aparentemente ir “desnuda”.

“Ustedes no me van a creer lo que pasó en el aeropuerto de Texas. No dejaron que volara porque decían que yo estaba desnuda”, declaró la fisicoculturista fitness con lágrimas en sus ojos.

Y continuó: “¿Disculpe? soy de Turquía. Me mude a Estados Unidos porque es un país libre y me dicen que no puedo viajar porque puedo ofender a los pasajeros. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Son todos unos idiotas (…) no estoy totalmente desnuda”.

En el mismo video, la mujer mostró su atuendo, el cual consistía de un pequeño top sin brasier y un corto short de jean, que permitía apreciar su tonificado cuerpo.

Rápidamente la grabación se volvió viral en redes sociales, por lo que la aerolínea se vio obligada a responder a las críticas que recibió por su decisión: “Como se indica en las condiciones de los vuelos, todos los pasajeros deben vestirse adecuadamente y no se permite ropa ofensiva a bordo de nuestros aviones. Se informó al cliente de nuestra política y se le cambió la reserva en un vuelo posterior”.

A pesar de la respuesta, algunos internautas defendieron a la modelo turca, quien además es influenciadora en redes sociales, y manifestaron que ella era libre de vestir lo que quisiera y más si se sentía cómoda así.

Este es el video y algunas de las fotos de la deportista:

Deniz Saypinar, daha özgür bir ülkede yaşama düşüncesi ile ABD’ye göç etti. Kıyafeti müstehcen diye Texas’ta uçağa alınmadı. pic.twitter.com/zmFmPdeURl — Turkey’s Economy Channel (@TurkeysEconomyC) July 8, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deniz SAYPINAR (@dnzsypnr)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deniz SAYPINAR (@dnzsypnr)