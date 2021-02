Dave Grohl y su madre tendrán su propia serie documental en Paramount+

El legendario Dave Grohl de Foo Fighters y su madre Virginia Grohl llegarán a la pantalla chica con una serie documental que será estrenada a través del nuevo servicio de streaming Paramount+.

La serie está inspirada en el libro de la madre de Grohl, ‘From Cradle To Stage’, publicado en 2017, en el que Virgina entrevistó a varias progenitoras de otros rockeros famosos como Michael Stipe de REM, Geddy Lee de Rush, Amy Winehouse, Tom Morello de Rage Against The Machine, Mike D de Beastie Boys y muchos más.

La producción que conducirá el líder de Foo Fighters y su madre será un “programa de música sin guión”, que se une a la amplia programación que trae el nuevo servicio de streaming que estará disponible en Estados Unidos a partir de marzo de este año.

Cabe recordar que en días anteriores también se confirmó la realización de una nueva temporada de ‘Los Rugrats‘, al igual que una película de la reconocida serie ‘Beavis and Butt-Head’, las cuales serán publicadas también en Paramount+.