Beavis and Butt-Head tendrán una nueva película y aquí está el primer vistazo

Tal parece que la industria del cine continúa trayendo reconocidas producciones de los 90’s al streaming. Esta vez el caso sería para Beavis and Butt-Head, quienes tendrán una nueva película que se transmitirá en Paramount+.

El anuncio fue realizado desde la cuenta oficial de Comedy Central, donde se publicó un video de los personajes de la legendaria serie mientras estaban en lo que parece ser una reunión de Zoom, en la que se burlan del nombre de ‘Paramount’.

Todavía no se han revelado más detalles sobre la película que se verá a través del nuevo servicio de streaming, donde también se estrenará la nueva temporada de la recordada serie infantil ‘Los Rugrats’.

Beavis and Butt-Head are making a full-length movie for #ParamountPlus. Huh-huh, we said “full length.” pic.twitter.com/JQOd00hZL7

— comedycentral (@ComedyCentral) February 25, 2021