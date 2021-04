Revelan primer tráiler de ‘From The Cradle To Stage’, la serie de Dave Grohl y su madre

Por estos días Dave Grohl está lleno de trabajo, y como por nombrar algunas citas de su agenda, ha presentado un libro de sus memorias, el documental “What Drives Us” y un single junto a Mick Jagger; así son los días de trabajo del líder de Foo Fighters.

A los días llenos de trabajo que tiene Dave se ha sumado otro anuncio de gran importancia, y no solo para él, también para su mamá, quien en el 2017 escribió un libro titulado “From The Cradle To Stage”, escrito por Virginia Hanlon Grohl.

Esta nueva producción será una serie de seis capítulos que se estrenará el próximo 6 de mayo a través de Paramount+, y contará con la participación de colegas de Dave como Tom Morello, Geddy Lee y Brandi Carlile, además de familiares del músico.

Por su parte Dave Grohl habló de la importancia que tiene la relación de un músico y su mamá para su carrera.