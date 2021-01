Datos curiosos que quizá no conocía de David Bowie

El 8 de enero de 1947 nació uno de los íconos musicales más importantes de todos los tiempos, David Robert Jones, más conocido a nivel global como David Bowie. De hecho, su cumpleaños coincide con el de Elvis Presley, sin duda un augurio en aquel entonces de que el mundo estaba recibiendo a una figura de talla mundial.

El 10 de enero de 2016, con 69 años de edad, David Bowie falleció como consecuencia de una cáncer de hígado, diagnosticado varios meses a atrás. Pero en esta oportunidad celebraremos la vida de esta leyenda musical, por lo que recordaremos su legado con los datos más importantes sobre su vida.

1. Con tan solo 12 años, Bowie ya mostraba un gran talento musical gracia a su gusto por el saxofón.

2. Peter Frampton, guitarrista de la banda Humble Pie y uno de os máximos exponentes en los años 70, fue mejor amigo de Bowie en la escuela, tanto así que lo acompañó en varios proyectos musicales.

3. En 1967 lanzó “The Laughing Gnome”, material que no generó mucho aprecio entre sus fans.

4. En el mismo 1967 lanzó al mercado su álbum debut “David Bowie”, esto después de haber tocado para diferentes bandas en bares y clubes.

5. Space Oddity, de 1969, fue el primer éxito musical con el que Bowie pisó fuerte en el Reino Unido, tanto así que la BBC la utilizó durante la cobertura de la llegada a la Luna.

6. Major Tom, el personaje ficticio que figura en “Space Oddity”, también hace parte de tres éxitos de Bowie: “Space Oddity” (1969), “Ashes To Ashes” (1980) y “Hallo Spaceboy” (1996).

7. “Fame” fue la canción de David Bowie en alcanzar en #1 en los Estados Unidos en 1975. Escrita junto con John Lennon, el exbeatle también figura como un respaldo vocal.

8. Según datos de la BBC.com, se cree que David Bowie vendió al rededor de 140 millones de álbumes durante toda su carrera musical.

9. En el 2004 la revista Rolling Stone le otorgó el lugar número 39 en el listado de los 100 grandes artistas de todo los tiempos, además de el número 23 de los mejores cantantes.

10. Como actor, Bowie hizo el papel de Poncio Pilato en la película “La Última Tentación de Cristo”, de Martin Scorsese.

11. Grabó una versión de Space Oddity en italiano, a la cual llamó “Ragazzo Solo”, que significa “joven solitario”.

12. Previo a ser un artista en solitario, Bowie hizo parte de 10 agrupaciones: The Konrads, The Hooker Brothers, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, The Buzz, The Riot Squad, The Hype, Tin Machine y Tao Jones Index.

13. En el año 2000 la Reina Isabel II quiso entregarle el CBE (excelentísima Orden del Imperio Británico), galardón al que Bowie se rehusó a recibir.

14. En la última década, Arcade Fire y TV On The Radio fueron las agrupaciones favoritas de David Bowie.

15. En su época escolar, George Underwood, uno de sus compañeros, le propinó un golpe en el ojo, lo que produjo la dilatación de sus pupilas de por vida.