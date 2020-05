Dave Grohl recuerda cuando David Bowie lo “mandó al carajo”

Desde que empezó la cuarentena a causa del coronavirus, el líder de Foo Fighters ha estado contando algunas de sus historias más personales a través de su cuenta de Instagram.

Grohl, contó en su más reciente publicación la vez que David Bowie, uno de sus más grandes ídolos “lo mandó al carajo”.

En la sección, llamada ‘Dave’s True Stories’, el músico contó la importancia que tuvo el músico británico en su vida, especialmente en la adolescencia.

El baterista de Nirvana recordó la vez que vio a Bowie en el gran concierto del Madison Square Garden:

El encuentro entre Grohl y Bowie se dio gracias al productor Tony Visconty, quien pensó en que los dos músicos podrían hacer una colaboración, algo que el británico negó diciendo que “no era su estilo”.

Un cruce de correos entre el líder de Foo Fighters y Bowie finalizó con las palabras del británico:

Sobre las palabras de Bowie, Grohl afirmó:

“Con cada músculo de mi cuerpo perdiéndose en la intensa ansiedad en los últimos minutos, me hundí de nuevo en mi silla de la sala, nacido de nuevo… Pude vivir de nuevo sabiendo que David Bowie no quería que me ‘fuera al diablo’ (o tal vez si, pero de la manera más amable posible, lo cual incluso fue un honor”.