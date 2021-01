“Cuando termine mis pepitas”: mujer se rehúsa a usar tapabocas y se vuelve viral

‘Lady Pepitas’ es el apodo que cientos de internautas le dieron a una mujer que se volvió viral en las redes sociales por rehusarse a usar tapabocas en pleno transporte público de México, con la excusa de que estaba comiendo.



En el video compartido por un usuario de Twitter se puede ver a la mujer sin tapabocas mientras discute con los otros pasajeros, quienes le exigen utilizar el elemento de bioseguridad obligatorio por la pandemia de COVID-19.

“¿Cuántas personas deben de haber? ¿La distancia de cuánto debe ser? ¡Nada más dime, contéstame! Debemos estar separados pero aquí vamos todos juntitos”, afirma la mujer, mientras continúa comiendo sus “pepitas“.

Al ver la reacción de la implicada, los demás pasajeros le piden que se baje o que coja un taxi si no va a usar tapabocas, a lo que la implicada responde: “Cuando me acabe mis pepitas. Está abierta la puerta, está circulando el aire, ¿qué no sabías?”.

Sin embargo, el conductor no intervino en la situación, simplemente le pidió a la pasajera que se encontraba al lado de ‘Lady Pepitas’ que se ubicara para la parte de adelante.

Acá está el video: