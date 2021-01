Crean macabro final alternativo de ‘El Rey León’ que haría llorar (aún más) al mundo

Si bien Disney empezó a desempolvar todos sus clásicos animados para traerlos de vuelta ahora en su versión live-action, aparte de desatar una división de opiniones, cada quien se queda con su versión favorita.

Una de las historias más impactantes que contó Disney a través de sus películas fue la de ‘El Rey León’, película con la que conocimos personajes como Mufasa, Simba, Nala y hasta al siempre informante, Zazú.

El Rey León volvió a ser una de las películas más comentadas gracias al live action que realizó Disney en el año 2019, reviviendo la muerte de Mufasa esto ya no es spoiler , reviviendo uno de los momentos más dolorosos para quienes crecieron en los 90’s.

Surge una nueva teoría.

Desde 1994, El Rey León ha permitido que os fanáticos de su historia repitan la película animada cualquier cantidad de veces, lo que hizo que un usuario de TikTok, llamado Jones, realizó una serie de investigaciones en Google, lo que generó varias hipótesis, y una de ellas es que… Scar se comió a Mufasa.

This the most intense thing you might see today. pic.twitter.com/NfHShs7z7V

— AnomalY (@IFE__AKIN) January 13, 2021