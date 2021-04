Con misterioso video, Coldplay anuncia su próximo proyecto ‘Alien Radio’

Mediante sus redes sociales, la agrupación británica Coldplay reveló un video en el que anunció lo que parece ser su próximo proyecto musical llamado ‘Alien Radio’.

Mire también:

El video está compuesto de diferentes signos que, según los fanáticos de la banda, significarían el lanzamiento de un próximo sencillo titulado ‘Higher Power’, que podría ser lanzado el 7 de mayo de 2021.



Además de las diferentes figuras que serían traducidas como “Coldplay Higher Power, mayo 7″, los fanáticos de la banda también lograron descifrar lo que para ellos significa una estrofa de la canción: “This joy is electric and you’re circuiting through / I’m so happy that I’m alive happy, I’m alive at the same time as you”.

La agrupación también creó un sitio web dedicado al proyecto llamado Alienradio.fm, y de igual forma ha estado revelando anuncios digitales en diferentes ciudades como Nueva York, Londres, Santiago y Seúl.

Le puede interesar:

Hasta el momento no se ha confirmado si lo que está preparando la banda sería un próximo álbum o un nuevo sencillo; sin embargo, los seguidores del grupo están a la expectativa de lo que se viene.

In case you’re only just getting the news now, the @alienradiofm language translates to:

Coldplay • #HigherPower · May 7

New music here we come 👽📻 pic.twitter.com/Q8c3G0OVIf

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) April 27, 2021