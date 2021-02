Pilas porque se viene livestream para celebrar el que sería el cumpleaños de Cliff Burton

El 10 de febrero es un día importante para los fanáticos de Matallica, pues Cliff Burton, el legendario bajista de la banda, que hizo parte de la alineación de 1981 a 1986, nació este día en 1962.

Por esta razón y para mantener vivo el legado de Cliff, este 10 de febrero nos espera un livestream para celebrar el Cliff Burton Day, día dedicado para recordar con furor a quien fue bajista de Metallica pero falleció como consecuencia de un accidente de tránsito.

¿Dónde lo puedo ver?

La transmisión de Cliff Burton Day se hará a través de Twitch, e iniciará su homenaje a las 8:00 P.M. hora Colombia, así que de una vez debe guardar este enlace para asegurar puesto.

Recordemos que Cliff murió el 27 de septiembre de 1986 en un fatal accidente de autobús cuando se encontraba en una gira musical con Metallica en Suecia.

Dentro de las obras musicales de Metallica, a Cliff s le otorgan discos como Kill ‘Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets.