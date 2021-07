Sujeto llevó banda para que tocara mientras firmaba su divorcio

Cada quien es feliz con lo que tiene o con lo que logra sacar de su vida, y en el caso de este sujeto, ahora el “felizmente divorciado” gozó de su soltería de una manera particular, con la cual dio a entender que era un momento el cual estaba esperando desde hace mucho tiempo.

Félix Domínguez, como fue identificado el ahora divorciado y feliz sujeto, firmó sus documentos en una de las oficinas de Coahuila, México, a donde llegó con una banda para cantarle a su momento de victoria.

“Ya era hora de terminar con el matrimonio y, como siempre he sido bien alegre, me festejé a mi modo, de puro gusto no más”, aseguró Félix para Diario de Coahuila.

Después de llegar con la banda a la oficina y firmar los papeles, salió feliz luciendo el documento como símbolo de victoria, escena que quedó grabada y publicada en redes sociales.

Los cometarios en la publicación no se hicieron esperar, algunas burlándose de la actitud del ahora soltero, y otras reprochando su reacción, pero lo que nadie le quita a Domínguez es que después de 26 años de casado, pudo decirle adiós al compromiso.