Llegó julio y aquí están los mejores memes de redes sociales

Como suele suceder cuando comienza cada mes, las redes sociales ya se inundaron de memes y montajes relacionados con la llegada de julio, las cuales están protagonizados en su mayoría por Julio Iglesias, el reconocido cantante y compositor español de 77 años.

Montajes de frases, aviones, carros, fotos virales y demás, se están apoderando de las redes sociales durante este primero de julio. Además, los internautas han aprovechado la ocasión para realizar chistes que sin duda están encabezando las tendencias de Twitter, Instagram y Facebook.

Estos memes suelen aparecer durante el comienzo de julio de cada año, convirtiéndose en una costumbre para los internautas; quienes también utilizan otras fechas como el primero de octubre para compartir montajes de Billie Joe Armstrong, de Green Day, por la canción ‘Wake Me Up When September Ends’.

Aquí están algunos de los mejores memes de la llegada de julio:

Llego Julio y damos por iniciada la temporada de memes de julio Iglesias en todas las redes sociales, sírvase a insertar su meme en esta publicación. pic.twitter.com/b5kfmntWbH — Renny. (@reyn_2021) July 1, 2021