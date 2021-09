Carolina Gómez patrocina chorreada de baba con diminuto bikini en la playa

Para muchos, Carolina Gómez siempre será la eterna señorita Colombia, y no es para menos, pues la actriz sigue sorprendiendo a los colombianos con las fotografías que publica en redes sociales.

Por ejemplo, en su cuenta de Instagram, Carolina sigue mostrando la belleza que le dio reconocimiento, y no solo en las pasarelas, también en la televisión.

Ahora, gracias a sus redes sociales Carolina Gómez comparte fotografías donde expone la belleza que no pasa de largo para sus seguidores, como por ejemplo las fotografías donde se le ve muy feliz disfrutando de un día de playa.

Con más de 62 mil ‘likes’, Carolina aún mueve las fibras de quienes no se contienen a comentar sus fotografías, y no es para menos, pues los halagos no se hacen esperar a la hora de resaltar la belleza que expone en su cuenta de Instagram.