Bomberos se llevaron una gran sorpresa al tratar de rescatar a un mujer en un acantilado

El pasado lunes, el Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, en California, recibió una llamada de emergencia en la que se reportó que una mujer estaba en grave peligro, pues se encontraba colgando en un acantilado cerca a Hope Beach Ranch.

Los bomberos inmediatamente iniciaron un operativo de rescate y fueron hasta el lugar con un equipo de camiones y drones. No obstante, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la persona en riesgo en realidad era un maniquí.

Según informó Daniel Bertucelli, uno de los oficiales que atendió la supuesta emergencia, el objeto fue utilizado días atrás para el rodaje de una película. Las personas que se encontraban en el lugar se alarmaron al ver el maniquí y, sin percatarse de lo que era, llamaron a pedir ayuda.

Finalmente, pese a que todo se trató de una falsa alarma, el oficial del Cuerpo de Bomberos manifestó que siempre es mejor reportar este tipo de situaciones a no hacerlo.

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U

— Daniel Bertucelli (@SBCFireInfo) October 4, 2021