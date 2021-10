Bomberos protagonizan rescate de película a una mujer que resultó ser un maniquí

El equipo de bomberos de California desplegó todo un operativo de película para atender a una ciudadana que estaba en peligro cuando cayó en uno de los acantilados, sin embargo, después de lograr el rescate, se dieron cuenta que no era una mujer sino un maniquí.

Según el llamado ciudadano que atendieron los bomberos, una mujer habría caído al acantilado, así que el rescate llegó en cuestión de minutos para poder salvar la vida que estaba en riesgo. Después de recibir la llamada al 911, el equipo puso a disposición los camiones, drones y todo tipo de herramientas para salvar a la mujer.

Pero al lograr el victorioso rescate de la mujer, los bomberos se dieron cuenta, y para su mala fortuna, que el trabajo había sido en vano, pues resultó que la vida que estaba en peligro no era más que un maniquí.

“Terminó siendo un maniquí de la filmación de una película días antes. Los transeúntes en la playa se dieron cuenta y llamaron. ¡Es mejor llamar que no!”, contó uno de los oficiales a través de Twitter.

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U

— Daniel Bertucelli (@SBCFireInfo) October 4, 2021