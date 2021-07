Bogotá le dice SI a los conciertos y al público en los estadios, pero con límite de aforo

A través de un comunicado que fue confirmado por la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter, donde adelantó que le abrirán las puertas a los espectáculos públicos como conciertos, apertura en los estadios y luz verde para los bares:

“Después de muchos esfuerzos y cuidados, esta semana lograremos tener los indicadores para empezar los pilotos de apertura del fútbol, conciertos y discotecas”.

Vuelve el fútbol, los conciertos y la vida cultural con protocolos de bioseguridad y hasta el 50% de aforo! Gracias a todos por el cuidado que nos permitió cumplir los requisitos para reabrir estos sectores! Por favor sigámonos cuidando y vacunando para seguirnos reactivando! pic.twitter.com/oa7ZmTZmDB — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 26, 2021

Para la toma de la decisión, la alcaldesa aseguró que Bogotá cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para empezar a darle apertura a los espectáculos públicos con un aforo del 50%.

“Dado el cumplimiento de los indicadores, podemos anunciar que se abren el fútbol, los conciertos y los lugares de baile con un aforo hasta del 50 por ciento”, recordando que los empresarios se hacen cargo de los protocolos de bioseguridad.

Ahora las reglas de juego

1. El público no podrá comer ni consumir bebidas en cualquier zona del evento, es decir, se destinar lugares especiales para esto.

2. garantizar el uso del desinfectante dentro de los espacios públicos para mantener la higiene.

3. Entrada y salida a los lugares públicos con distanciamiento y sin aglomeraciones.

4. Venta de boletería a través de plataformas digitales, esto con el objetivo de evitar que boletas e impresos pasen de mano en mano, lo que podría propagar el contagio.

¿Cuáles partidos se jugarían con esta nueva medida?

Santa Fe vs Nacional – 3 de agosto

Millonarios vs Santa Fe – 8 de agosto

Equidad vs Medellín – 8 de agosto

Santa Fe vs Equidad – 15 de agosto

Millonarios vs Medellín – 22 de agosto

Equidad vs Tolima – 22 de agosto

Santa Fe vs América – 29 de agosto