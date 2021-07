Bob Odenkirk de ‘Breaking Bad’ fue hospitalizado tras desmayarse en rodaje

El actor Bob Odenkirk, recordado por su papel en ‘Breaking Bad’, sufrió un desmayo en el rodaje del spin-off ‘Better Call Saul’, en la que interpreta el papel principal. El famoso estaba grabando en los estudios de Sony en Culver City (Los Ángeles) cuando sucedió el incidente.

Mire también:

De acuerdo a varios medios locales, Odenkirk fue transportado inmediatamente al hospital, y aunque en un inicio no se conocían detalles de su diagnóstico, posteriormente los representantes manifestaron que estaba “estable después de sufrir un problema relacionado con el corazón”.

“Tanto él como su familia quieren dar las gracias a los increíbles médicos y enfermeras que le están cuidando, así como a todos los compañeros, al equipo y a los productores que han estado a su lado”, puntualizaron en un comunicado.

Le puede interesar:

Diferentes fanáticos y celebridades han demostrado su apoyo y preocupación por el estado de salud de Bob, como el propio Bryan Cranston, quien le da vida a ‘Walter White’ en ‘Breaking Bad’: “Hoy me he despertado con una noticia que me ha puesto muy nervioso. Mi amigo, Bob Odenkirk, se desmayó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y está recibiendo la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, dedícale unos minutos para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias”, escribió la celebridad en sus redes sociales.