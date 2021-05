Bleachers anuncia próximo álbum con ‘Stop Making This Hurt’, su nueva canción

Bleachers, el proyecto del cantante, compositor y productor Jack Antonoff, vuelve a la industria con el anuncio de un próximo álbum, ‘Take the Sadness Out of Saturday Night’, que saldrá al aire el próximo 30 de julio.

Para anunciar el nuevo disco, Antonoff reveló un adelanto: ‘Stop Making This Hurt’, un nuevo sencillo que hará parte de este trabajo musical que estará compuesto de diez canciones, incluyendo dos que reveló el año pasado: ‘Chinatown’, que contó con Bruce Springsteen como invitado, y ’45’.

Cabe recordar que durante los últimos años, Jack se había dedicado de lleno a su trabajo como productor para diferentes artistas importantes como Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, Lorde, Dixie Chicks y Kevin Abstract, ganando incluso un premio Grammy.

Acá está el video de ‘Stop Making This Hurt’ de Bleachers, junto con la lista completa de las canciones que aparecerán en el álbum:

– ‘01. 9102. Chinatown [ft. Bruce Springsteen] 03. How Dare You Want More04. Big Life05. Secret Life06. Stop Making This Hurt07. Don’t Go Dark08. 4509. Strange Behavior10. What’d I Do With All This Faith?