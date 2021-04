Paren todo porque Christian Bale está en conversaciones para volver como Batman

Para nadie es un secreto que Christian Bale fue el punto medio que vio renacer el antes y el después de Batman, una interpretación con la que los fanáticos del enmascarado de Gótica siempre van a preferir por encima de cualquier otro.

El nombre del actor vuelve a sonar en el universo de DC gracias a la ya conocida interpretación de Bruce Wayne gracias a la producción de The Flash. Bale, encargado de la trilogía compuesta por Batman Inicia, Batman: El Caballero de La Noche y El Caballero de la Noche Asciende está dentro de los planes de Warner Bros. para volver a vestir el traje del murciélago.

Según apunta Tomatazos, Warner está en conversaciones para traer de nuevo a Christian Bale a los estudios de DC para incluir al personaje en la próxima entrega de Flash, una de las películas más esperadas después de La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Sin embargo, una de las piedras en el zapato tanto de Bale como de Warner es el Covid-19, pus el actor se mantiene aislado para evitar a toda costa ser alcanzado por el virus.

“Los llamé y les dije: ‘Tengo que ser honesto con ustedes. No puedo hacer nada (de The Flash) en este momento.’ Estoy tan metido en esto que estoy haciendo (su serie de Hulu, Dopesick). Además, estoy preparando algo que estoy produciendo y preparándome para hacer en el otoño. Entonces, sí, está eso. No estoy siendo tímido. Si hablo de (Batman), solo te engañaré. Realmente no lo sé. Tengo que mirar el último borrador. Estoy más preocupado. Estoy más atento a la situación de Covid en el Reino Unido que a cualquier otra cosa. Eso determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad, manteniéndome alejado de todos, porque lo de Covid me tiene realmente preocupado.”