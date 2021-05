(VIDEO) Arrojan más de 1.000 cucarachas en un restaurante en China

En redes sociales se viralizó un video de un ataque a un restaurante en Taiwán, China, donde unas personas arrojaron más de 1.000 cucarachas en el establecimiento, al parecer, a modo de ataque, según informó el portal El Heraldo de México.

El momento quedó captado gracias a las cámaras de seguridad del local, identificado como el G House Taipei. Allí se ve cómo un sujeto arroja los animales y sale corriendo para huir del lugar en compañía de otro hombre, que lo esperaba en las afueras.

Aunque en un inicio se le atribuyó el ataque a una reunión de Policías que sucedía en ese momento en el restaurante, posteriormente las autoridades establecieron que, al parecer, el atentado fue a causa de un ajuste de cuentas por una supuesta deuda del restaurante. Cuatro hombres y dos mujeres fueron arrestados como sospechosos del suceso.

Posteriormente, el restaurante compartió diferentes imágenes de la esterilización y el aseo que le realizaron al establecimiento después del ataque.

Roach attack — police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD

— Amber Wang (@ambermywang) May 4, 2021