Armenia presenta nuevo sencillo “El Tiempo”: consumismo y romperlo todo en tiempos de pandemia

La agrupación colombiana Armenia vuelve al ruedo con su nuevo sencillo titulado “El Tiempo” el cual estará disponible el próximo jueves 25 de febrero de 2020, fecha que los seguidores de la banda escogieron por medio de las redes sociales. “El Tiempo” es el segundo sencillo oficial de su esperado trabajo discográfico que verá la luz en los próximos meses.

Después de publicar en julio del año pasado el primer sencillo titulado “Un Hogar”, junto a Margarita Siempre Viva, Armenia tomó la decisión de publicar una serie de lanzamientos mientras esperaban el momento oportuno para seguir dándole vida a las canciones que harán parte de su segundo álbum.

Después de ese primer sencillo oficial, Armenia publicó dos mini EPs: “Madrugadas y Noches Largas”, el cual incluye su cover de “Limón y Sal” –interpretada originalmente por Julieta Venegas–, y “Aquí Siempre Es Diciembre” donde hacen homenaje a las tradiciones y al ciclismo colombiano con su canción “Jardinero (Vivir para Cambiar)”.

Para este nuevo sencillo titulado “El Tiempo” la agrupación tomó conceptos como el consumismo, el uso de las redes sociales, las nuevas formas de “entretenimiento” y el desespero del encierro debido al aislamiento que se ha vivido hasta el momento en gran parte del mundo.

“La canción hace un resumen de las sensaciones que nos ha dejado este tiempo de pandemia: el querer salir, tumbar la puerta, estallarse la cabeza y el querer cambiar las reglas son lo que nos ha hecho reflexionar en esta época en donde la incertidumbre sigue presente. También se habla de las redes sociales, el maravilloso pero caótico y destructivo internet cómo a su vez causan problemas y nos distancian en vez de acercarnos” comenta Juan Antonio Toro, líder, voz y guitarra de Armenia.

Respecto al título de este nuevo sencillo, la agrupación decidió el nombre por la importancia y el valor que ha tenido el tiempo en el último año. Además, es notable el cambio de estilo musical respecto a su primer álbum.

“Al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Debido al virus, ahora somos conscientes y no queremos que el tiempo se nos acabe, más cuando estas circunstancias han hecho que la muerte (el final del tiempo) esté tan cerca y que tantas cosas sean tan difíciles hoy día. Para este nuevo disco queríamos un sonido más pesado, una canción que en su producción pudiera enmarcar toda la rabia que nos ha traído este año de estar encerrados y lejos de las demás personas” añade Juan Antonio Toro.

En esta nueva canción hay una inesperada aparición de la voz de un personaje que ha acompañado a los colombianos desde el 2003: Tal Cual. Este personaje creado e interpretado por Francisco Hernández, también conocido como Pachoache, es conocido por sus intervenciones por unos minutos en la televisión nacional. Por más de 17 años Tal Cual lleva educando a los colombianos sobre los derechos y las responsabilidades que tienen como consumidores de productos y servicios. Sus intervenciones en televisión se dan por medio del Boletín del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre esta sorpresa de Tal Cual en la canción, Juan Antonio Toro comenta:

“Como la canción da un mensaje sobre el consumo (de tiempo o de redes sociales), y busca abrir debate, quisimos que nuestra iniciativa fuera generar consciencia y que todos los que vivimos en estos tiempos nos demos cuenta de lo que nos sucede y lo que le sucede al otro. Tal Cual desde su creación se pensó de la misma forma, busca que la gente no coma cuento y que se informe porque es haciendo eso que todo marcha hacia adelante”.

“Francisco Hernández, su creador, nos permitió hacerlo parte de esto y estamos muy contentos de poder contar con una figura tan única para los colombianos en una canción de Armenia”.

La canción estará acompañada de un video musical, el cual estará disponible algunos días después del lanzamiento de la canción en plataformas. El video estuvo a cargo de Gente Anónima y en para éste se tuvo referencias como “A Message To You Rudy” de The Specials, donde el color blanco y negro predominan así como en la estética del segundo disco. El video muestra a un joven desesperado por toda la situación actual y a la banda haciendo lo que tanto le hace falta poder hacer: tocar en vivo.