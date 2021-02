¿Ángulo o Photoshop? Revelan como sería el verdadero cuerpo de Kendall Jenner

Este viernes Kendall Jenner llamó la atención por unas fotografías donde aparecía con un diminuto bikini rojo que apenas cubría sus partes íntimas.

Te puede interesar: ¡Límpiese las babas! Porque Kendall Jenner posó con una MINI tanga

Las imágenes se volvieron virales y en redes sociales no dejaban de hablar de la mini tanga que usó la integrante del clan Kardashian.

Sus hermanas también posaron en ropa interior roja, pero solo Kendall acaparó la mayoría de las opiniones. Sin embargo, curiosos se adentraron en las imágenes y creen que el cuerpo que muestran no es real.

También puedes leer: Apareció la mujer que pagó la carrera de taxi “a una sola cuota” para hablar del video

Usuarios en redes sociales compararon las imágenes virales con otros videos y, al parecer, la fotografía fue retocada. Cabe aclarar que no se sabe si esto es así o solo se trató de un ángulo de la modelo.

kendall jenner still has amazing body, but i needed to see that 2nd picture is only pose, lighting and probably photoshop pic.twitter.com/BMh9M4mbPz

— june (@junethejoke) February 13, 2021