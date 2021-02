Kim Kardashian, Angelina Jolie y más actores que aparecieron en videos de rock

Antes de ser famosos, son muchas las celebridades que hicieron su debut participando en diferentes videos musicales de grandes bandas como The Offspring, Korn, Foo Fighters, Fall Out Boy, entre otras.

Por eso hoy en The Rock Show revivimos diez producciones musicales en las que reconocidos personajes participaron con pequeñas actuaciones que serán recordadas por siempre en la memoria de sus fanáticos.

Aaron Paul (actor de ‘Breaking Bad’) en Thoughtless de Korn:

Zooey Deschanel (actriz de ‘New Girl’) en She’s Got Issues de The Offspring:

Finn Wolfhard (actor de ‘Stranger Things) en Guilt Trip de PUP:

Jack Black (actor de ‘Escuela de Rock’) en Learn To Fly de Foo Fighters:

Angelina Jolie (actriz de ‘Tomb Raider’) en Rock ’N’ Roll Dreams Come Through de Meat Loaf:

Kim Kardashian (reconocida socialité) en Thnks Fr Th Mmrs de Fall Out Boy:

Mila Kunis (actriz de ‘Ted’) en Jaded de Aerosmith:

Jenna Elfman (actriz en ‘Fear the Walking Dead’) en Black Lodge de Anthrax

Matt LeBlanc (actor en ‘Friends’) en Miracle de Jon Bon Jovi

Minka Kelly (actriz en ‘(500) Days of Summer’) en She Hates Me de Puddle Of Mudd