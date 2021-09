Así es la vida de 6 Martínez, el joven con el nombre más corto de Colombia

En los últimos días se han conocido nombres bastantes extraños en Colombia, por lo menos en el Atlántico bautizaron a un bebé como Carlos PSG en honor a Messi y su llegada a Francia.

Más nombres extraños en Colombia:

Sin embargo, ahora todo el país conoció a 6 Martínez, el joven que se convirtió en el colombiano con el nombre más corto de Colombia.

Por su parte, Rafael Medina, padre de 6, habló con la mesa de trabajo de 10AM Hoy por Hoy, donde confesó lo difícil que fue registrar a su hijo y hasta los arduos trámites de inscripción en las instituciones educativas.

Asimismo, el joven 6 Martínez Medina aseguró que las personas que saluda en la calle se quedan extrañadas de saber que su nombre es un número, además confesó que cuando sus papás lo fueron a registrar, lo iban a nombrar ‘Osama’, nombre que “estaba de moda” en ese entonces.

Ante la explicación del por qué se llama 6, todo se debe a que es el sexto hijo y el único varón entre cinco hermanas, así que su padre decidió darle una identidad única con su nombre:

“No es un nombre común, una de mis hijas se llama Meridiana incluso. Las cosas comunes no me gustan. Seis será con número, no con letra, porque el mundo es ágil y no tiene tocayo”.