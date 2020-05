Weezer realiza homenaje a los trabajadores en plena pandemia con ‘Hero’

La banda estadunidense Weezer envía una nota de esperanza a todo el mundo en el video de su nueva canción ‘Hero’, de su próximo álbum Van Weezer.

La canción muestra el sonido clásico de Weezer, lleno de riffs de guitarra y las grandes letras de Rivers Cuomo, que luchan con sueños personales de grandeza y sensación de marginación:

“Everybody needs a hero but I’m not everybody else. I walk alone, yeah, I walk alone/You know I tried to be a hero but I was lying to myself/I walk alone.”

“Todo el mundo necesita un héroe, pero yo no soy el resto, camino solo, sí, camino solo / Sabes que traté de ser un héroe, pero me estaba mintiendo a mí mismo / camino solo”.