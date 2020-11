Video: ladrón trata de robar a una mujer y recibe tremenda paliza

Al salir de su trabajo, una joven argentina fue asaltada por un hombre que le rapó el celular, sin embargo, el sujeto no contaba con que la mujer tuviera conocimiento en artes marciales y terminó recibiendo una fuerte paliza.

Luego de perseguirlo por varias cuadras en Mar del Plata, Argentina, y con la ayuda de algunos ciudadanos, la mujer logró atrapar al ladrón y lo golpeó hasta que lo hizo sangrar. Después, lo recrimina por lo que hizo y hace que le devuelva el dispositivo móvil.

En entrevista con la emisora Radio Mitre, la mujer habló sobre el robo y manifestó: “Le di una patada en la cara. Lo re cagué a trompadas. Quedó todo ensangrentado. Le dije que me diera el celular. […] Mi amiga me decía que nos vayamos, pero yo lo seguí recagando a trompadas. Le mordí la oreja también. Ese chabón no roba nunca más”.

Adicionalmente, la joven expresó que se molestó bastante porque debido a la pandemia por coronavirus le redujeron el sueldo y este sujeto en tres segundo se llevó su celular, el cual según ella cuesta la mitad de lo que se gana. No obstante, al final se mostró aliviada por haber recuperado su teléfono.