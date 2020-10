Toallas higiénicas masculinas, el emprendimiento de un sujeto al que le “cortaron las alas” en redes

Esto es de no creer, un hombre se hizo viral al exponer en twitter qué opinaba la gente sobre las toallas masculinas y a muchos no les gustó para nada la idea, por el contrario, no encontraron ningún beneficio en este objeto.

De acuerdo con “Malvina de Oro”, tal como es su nombre de usuario en Twitter, los protectores o toallas masculinas evitan que la ropa se manche por cualquier tipo de fluido.

Este nuevo objeto de moda, no solo generó reacciones a favor sino también encontró a quienes aseguran que además de ser innecesarias pueden aumentar los niveles de contaminación en el planeta.

“Los protectores ligeros para hombres se usan dentro de los calzones para evitar manchas de precum, semen o meados. Muchas marcas los están fabricando, son muy cómodos y no se notan.”

Las mujeres ya hasta están transitando a la copa porque ya se dieron cuenta que contaminan, y nosotros vamos entrando a eso. — Perezuelo nueva normalidad (@oscaromarph) October 7, 2020

Lo cierto es que el usuario que se hizo viral y polémico en redes sociales con una publicación de tiene más de 4 mil respuestas, 12 mil rt y 14 mil aseguró que quiere 10 unidades del producto.