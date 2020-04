The Strokes lanza su nueva canción ‘Brooklyn Bridge to Chorus’

La banda liderada por Julian Casablancas, The Strokes, lanzó su nueva canción ‘Brooklyn Bridge to Chorus’, la cual hace parte de su próximo disco ‘The New Abnormal’, el cual estará disponible desde el viernes 10 de abril.

En la canción, la banda usa sonidos ochenteros de sintetizadores, sin dejar de lado las duras guitarras que estamos acostumbrados a escuchar.

El arte ochentero y la ilustración de la canción, fueron realizados por Tina Ibañez y Liquid Pink.

Recordemos que la banda ya nos había mostrados adelantos de su nuevo disco: «Bad Decisions», «At the Door», «Ode to the Mets» y «The Adults Are Talking».

Aquí la nueva canción:

