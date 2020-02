The Strokes lanza su nueva canción ‘Bad Decisions’

La banda liderada por Julian Casablancas lanzará el próximo 10 de abril su sexto álbum ‘The New Abnormal’ y ya conocemos dos adelantos: ‘At The Door’ y ‘Bad Decisions’.

Aunque la banda ya ha dado conocer algunos adelantos de “Ode to the Mets” y“The Adults Are Talking” durante sus conciertos, no hemos podido escuchar la versión estudio.

En su nueva canción ‘Bad Decisiones’, la banda recupera su sonido característico, algo que tiene muy contentos a los fanáticos de la banda estadounidense.

Aquí la canción: