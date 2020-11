The Rolling Stones comparten la primera vez que tocaron ‘Sympathy for the Devil’

La primera vez que ‘The Rolling Stones’ tocaron en ‘Rock And Roll Circus’, un show de estudio con publico presente y que originalmente fue especial de la BBC, ellos lo inmortalizaron el 11 de diciembre de 1968.

El especial fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg y se centra en la formación de la banda compuesta por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman, a los que se sumaron Nicky Hopkins y Rocky Dijon, aquí se encargaron de tocar seis clásicos de su amplio repertorio.

Le puede interesar:

Guitarrista de Rolling Stones desaprueba el uso de sintetizadores: “Son baratos y cursis”

Por estos días el sello ABKCO Records quiso compartir la grabación de aquella velada con público asistente y en el que interpretan ‘Sympathy for the Devil’ totalmente en vivo por primera vez.

La compañía decidió retocar el material de ‘Rock and Roll Circus’ aplicando tecnología como Dolby Atmos, Dolby Vision de audio y de imagen para crear así “una experiencia impresionante que recrea fielmente el entorno real en el que tuvo lugar este evento histórico”.

Cabe resaltar que aquella noche de 1968 los asistentes pudieron ser testigos de presentaciones de artistas como The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Yoko Ono y The Dirty Mac.

Puede leer:

Cantante de ‘The Strokes’ revela la canción que no quiere volver a cantar