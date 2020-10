Guitarrista de Rolling Stones desaprueba el uso de sintetizadores: “Son baratos y cursis”

En entrevista para la revista Rolling Stone el legendario músico inglés, Keith Richards, compartió su opinión acerca de los sintetizadores, ya que con el pasar del tiempo es usual verlos en muchas partes.

“Hay grandes músicos, algunos grandes cantantes y esas cosas. Desafortunadamente, para mí, la música se sintetizó hasta la muerte. Una vez que comienzas a sintetizar cosas, no obtienes lo real”. Keith señaló que no entraría en detalles respecto a esto, pero le parecen “baratos y cursis”.

En otra parte de la conversación, Keith Richards, quien es un admirador de la música y los artistas afroamericanos, se refirió al movimiento que sacudió a Estados Unidos, Black Lives Matter, en donde dijo que era momento de actuar, “es el maldito momento. Quiero decir, en Estados Unidos, las cosas están llegando a un punto crítico. Así está el asunto. Tienes que lidiar con eso. Es difícil para mí hablar al respecto, porque no soy estadounidense. Vivo acá, estoy de corazón y alma, soy uno de ustedes, pero no puedo interferir. Soy como Putin, me niego a interferir en su proceso electoral”.

Asimismo, el guitarrista de los Rolling Stones promocionó el box-set de su gira en vivo, se trata de su proyecto X-Pensive Winos, en donde se hará un registro de la gira que tuvo la banda en 1988, ‘Live at the Hollywood Palladium’.

Finalmente, Richards confirmó que desde finales de septiembre está trabajando en un nuevo disco de los Rolling Stones, recordemos que el exitoso grupo lanzó el último álbum, ‘Blue & Lonesome’, en 2016.

Encuentre la entrevista completa en el siguiente link