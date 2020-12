The Offspring revela el video de su cover de ‘Christmas (Baby Please Come Home)’

El pasado jueves, The Offspring lanzó el video oficial que realizó para su versión del clásico navideño ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ de Darlene Love, publicada originalmente en 1963 e incluida en el álbum ‘A Christmas Gift For You’ de Phil Spector.

Según afirmó la agrupación, decidió lanzar esta versión del clásico de diciembre por la situación actual que está atravesando el mundo a causa de la pandemia por COVID-19, por lo que los integrantes consideraron que a las personas “le vendría bien una buena canción navideña en este momento”.

“Siempre hemos sido grandes admiradores de Darlene Love, así que cuando surgió la idea de hacer una canción navideña, decidimos grabar ese … ¡y traté de no arruinarlo! “, afirmó Dexter Holland, líder de la banda.

Acá está el video de la versión de ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ de The Offspring: