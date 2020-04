‘Together At Home’: el megaconcierto de la OMS contra el coronavirus

El 18 de abril, se honrará la lucha internacional contra COVID-19 en One World: Together At Home, una transmisión internacional con Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impulsar acciones para abordar a la pandemia, la cual será transmitida en todo el mundo.

‘One World: Together At Home’ reunirá a algunos de los artistas más grandes del mundo, expertos en salud global, trabajadores de primera línea y líderes mundiales para un histórico evento que será transmitido a través de canales de televisión, plataformas de streaming e incluso las redes sociales.

El especial de One World: Together At Home se desarrollará en dos partes: habrá una transmisión global en vivo digital de varias horas a partir de las 2 p.m. ET a las 8 p.m. ET, y una transmisión de 2 horas desde las 8 p.m. ET a las 10 p.m. ET.

Las redes sociales más grandes del mundo, desde Facebook y Twitter hasta YouTube y Twitch, se unirán para presentar las transmisiones digitales en vivo con docenas de artistas adicionales que actúan desde sus hogares.

También habrá transmisiones dedicadas para adaptarse a las zonas horarias de todo el mundo.

En nuestro país podremos verlo a tráves de Caracol Televisión.

Estos son todos los artistas que participarán: