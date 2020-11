System Of A Down: revelan imágenes inéditas de la grabación de ‘Protect The Land’

Hace algunos días, System Of A Down sorprendió a sus fanáticos con la publicación de ‘Protect The Land’ y ‘Genocidal Humanoidz’, dos canciones que fueron lanzadas sin previo aviso y que dejaron a todos sin palabras, pues desde hace 15 años la agrupación no publicaba algo nuevo.

Las canciones fueron escritas y producidas por el guitarrista y segunda voz de la agrupación, Daron Malakian, y fueron inspiradas en el conflicto que se presenta en estos momentos entre Armenia y Azerbaiyán, lo cual se puede evidenciar en el video musical de ‘Protect The Land‘, en donde se incorporaron imágenes reales de las protestas y los combates en Artsakh.

Recientemente se revelaron imágenes inéditas de las grabaciones del video de dicha canción, el cual fue producido por el bajista Shavo Odadjian; “quería mostrar la unificación de nuestra gente alrededor del mundo por una causa común, ilustrando el poder en números (..) así que reunimos a personas de todas las edades y profesiones que creen y luchan por esa misma causa. Una cosa es tener una idea, pero verla cobrar vida como sucedió con este video, ha sido simplemente increíble “, afirmó.

En las imágenes del detrás de escenas de ‘Protect The Land’ se puede ver todo el trabajo que tiene este gran proyecto, al igual que se evidencian entrevistas nunca antes vistas de los integrantes de System Of A Down hablando de dicha problemática social.

“Los actuales regímenes corruptos de Aliyev en Azerbaiyán y Erdogan en Turquía no solo quieren reclamar Artsakh y Armenia como suyos, sino que están cometiendo actos genocidas con impunidad contra la humanidad y la vida silvestre para lograr su misión. Cuentan con que el mundo está demasiado distraído con la COVID, las elecciones y los disturbios civiles como para denunciar sus atrocidades”, afirmó la agrupación.

Esta problemática social es tan importante para la banda porque a pesar de que la agrupación nació en Estados Unidos, todos los integrantes son de origen armenio.

Cabe recordar que todas las ganancias recogidas con ambas canciones serán donadas al Fondo Armenia para “proveer ayuda crucial y desesperadamente necesaria y suministros básicos a aquellos afectados por estos horribles actos”.