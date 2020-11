Metallica sorprendió a todos sus fanáticos con su concierto streaming acústico

El pasado 14 de noviembre, Metallica llevó a cabo su concierto streaming ‘Live & Acoustic from HQ: Helping Hands Concert & Auction’, con el objetivo de recaudar fondos para su fundación ‘All Within My Hands’, los cuales serán destinados a todos los fanáticos de la agrupación que se encuentran pasando por un momento difícil.

Mire también: Se quiso tatuar a Metallica pero el tatuador escribió “Meatallica” y las burlas no paran

En el concierto realizado en San Rafael, California, Metallica sorprendió al tocar ocho canciones acústicas y seis eléctricas, al igual que interpretó unos increíbles covers de canciones de Deep Purple y Bob Seger.

“Estamos muy agradecidos (…) Toda su ayuda es apreciada y el hecho que toquemos es un gran bonus”, declaró James Hetfield, vocalista de la agrupación.

Le puede interesar: Músicos de Metallica dan adelanto del próximo álbum: “será más colaborativo”

Estos son algunos de los mejores momentos del concierto acústico benéfico de Metallica, que contó con 14 interpretaciones, entre las que estuvieron sus más grandes éxitos como ‘The Unforgiven’, ‘Nothing Else Matters’, ‘Master of Puppets’ y más:

ICYMI: #HelpingHands2020 proved to be an awesome event, even if we couldn’t all physically be together. If you didn’t weren’t able to catch it, there’s still time! You can still purchase the show until Tuesday at 11:59 PM PST.

Watch the show ➡️ https://t.co/5SUGsKUUuj pic.twitter.com/dW3Sh9Ao8n

— Metallica (@Metallica) November 15, 2020