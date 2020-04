Subastan por millonaria suma la letra de Hey Jude escrita por Paul McCartney

Hace tan solo unos días el mundo conmemoró los 50 años de la triste separación de The Beatles, sin embargo, esto no quiere decir que su música y sobre todo sus recueros no sigan generando dinero, por el contrario, pues siendo una de las agrupaciones más exitosas en la historia del rock, sus fans viven el legado musical que dejó el cuarteto de Liverpool en su momento.

Es por eso que uno de los recuerdos más invaluables hace parte de una subasta vendió la letra de ‘Hey Jude’ escrita por puño y letra del mismo Paul McCartney. Los encargados de la puja fueron los organizadores de la casa de subastas Julien’s Auctions The Beatles, quienes abrieron su venta en 160 y 180 mil dólares, pero al final recibieron 910 mil dólares por el escrito.

Junto con la letra de la canción lanzada en 1968 y nominada a categorías como Grabación del Año, Canción del Año, la subasta también ofreció objetos como guitarras y discos autografiados por la banda.

Recordemos que esta canción fue escrita por McCartney para Julian Lennon, quien atravesaba el divorcio de sus padres en aquel entonces.