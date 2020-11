Estos son algunos de los raperos que apoyaron a Trump

Varios músicos y personalidades del espectáculo han apoyado a Joe Biden en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, sin embargo, Donald Trump no se queda atrás ya que algunos artistas le han manifestado su apoyo a lo largo de estos cuatro años o durante su campaña presidencial.

Estos son algunos raperos a los que no les importó dejar en evidencia su creencia política:

50 Cent

El rapero dio a conocer que apoyaba a Trump argumentando en un medio estadounidense que no quería ser “20 Cent” refiriéndose a la propuesta de impuestos de Joe Biden.

Este apoyo llega después de que afirmara que la presidencia de Donald Trump era “un accidente” y que le habían pagado 500.000 dólares por apoyar su campaña en 2016.

Lil Pump

El rapero de origen colombiano afirmó que votaría por Trump luego de estar en desacuerdo con las propuestas de Biden. Además, el músico acompañó el actual presidente de los Estados Unidos a su último acto de campaña en Grand Rapids, Michigan.

6ix9ine

En su primera entrevista luego de la salir de la cárcel, el rapero aseguró que votaría por Donald. “Me comparan con Trump todo el tiempo. Pero yo amo a los mexicanos, no creo que seamos iguales”.

Además, fue cuestionado si alguna vez había votado, a lo que preguntó si los delincuentes podían votar. Le respondieron que algunos podían votar en New York, a lo que dijo que “votaría por Trump”.

Lil Wayne

El pasado 29 de octubre, el rapero compartió en su cuenta de Twitter una foto con Donald Trump.

“Tuve una gran reunión con Donald Trump. Además de lo que ha hecho con la reforma criminal, el plan platino dará a la comunidad propiedad real. Escuchó lo que teníamos que decir y aseguró que puede hacerlo y lo hará”, se lee en el tweet.

Algunos medios estadounidenses reportaron que Denise Bidot acabó su relación con Wayne por su apoyo a este candidato a la presidencia.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020