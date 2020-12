¿Otra? Spotify se une a la moda y agrega historias a la aplicación

Después de que Twitter incorporara las reconocidas historias, más conocidas como ‘Fleets‘, las redes sociales se inundaron de memes y bromas sobre que ahora todas las aplicaciones iban a agregar la opción de subir contenido que permanece durante solo 24 horas en las plataformas.

Y dicho y hecho, pues ahora la reconocida aplicación de música streaming, Spotify, se sumó a la ‘moda’ de las historias y agregó este tipo de contenido a su plataforma, las cuales se puede evidenciar en diferentes playlist en donde artistas o expertos en música hablan de sus recomendaciones musicales para promocionar el contenido en donde aparece la ‘storie’.

La nueva herramienta de Spotify funciona igual que en las otras aplicaciones como Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y demás, es decir, dando un toque hacia la izquierda o derecha se pueden ver y retroceder los contenidos.

Tal parece ser que esta nueva herramienta solo estará disponible para artistas y expertos en música que podrán utilizar esta opción para promocionar las diferentes playlist, álbumes y contenidos disponibles en la app.

