Soundgarden asegura que la viuda de Chris Cornell se gastó el dinero del concierto tributo

De acuerdo con Rolling Stone, Thayil , Cameron y Shepherd, los integrantes de Soundgarden, demandaron a Vicky Cornell y a su familia acusándolos de haber usado el dinero recaudado del concierto tributo de Chris Cornell en enero de 2019 para fines personales y no benéficos, como se había acordado.

El pasado 6 de mayo se presentó una contrademanda en la que se afirma que Vicky Cornell solicitó a fines de 2018 que Kim Thayil, Matt Cameron y Ben Shepherd iban a presentarse en el “I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell”, concierto del 16 de enero de 2019 en Los Ángeles, sin recibir ningún tipo de dinero:

“Para inducir a Soundgarden a aceptar esta solicitud, Vicky Cornell declaró que los ingresos del Concierto de Cornell se utilizarían con fines benéficos”.

Thayil , Cameron y Shepherd alegan en su más reciente declaracion que:

“la representación de Vicky Cornell era falsa en el sentido de que Vicky Cornell no tenía la intención de utilizar parte o la totalidad de los ingresos del Concierto de Cornell para fines caritativos, sino más bien para fines personales para ella y su familia. Soundgarden es informado al respecto y cree y alega que Vicky Cornell sabía que la reclamación era falsa, o exhibió imprudencia o negligencia en cuanto a su verdad o falsedad, para el propósito y con la intención de inducir Soundgarden para que aceptara actuar en el concierto de Cornell sin compensación”.

No se sabe cuándo parará la pelea entre la viuda del genio musical y sus compañeros de banda.