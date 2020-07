Así lucen en la actualidad los artistas MTV de los 2000’s

Brendon Urie de Panic! at the Disco, luce mejor que antes

Frank Iero guitarrista de My Chemical Romance

Gerard Way vocalista de My Chemical Romance actualmente utiliza el cabello largo

Hayley Williams de Paramore luce igual de hermosa con su nuevo look rubio

Mike Dirnt bajista de Green Day abandonó su look rubio por uno más natural

Mikey Way bajista de My Chemical Romance abandonó su look emo para lucir un corte más moderno