Revelan primeras imágenes de Tom Holland como Nathan Drake en Uncharted

Luego de los contantes cambios que tuvo durante su realización, Uncharted, la película sobre la serie de videojuegos de un aventurero caza tesoros hoy es una realidad y según la producción avanza a pasos agigantados.

Tom Holland será el encargado de dar vida a Nathan Drake, el personaje principal del videojuego. Pese a que Sony Pictures no ha revelado muchos detalles de la nueva película, ya se han filtrado varias fotografías de la utilería y las locaciones, de hecho, la fotografía de “Nate” fue posteada por el propio Holland en su cuenta oficial de Twitter.

El director Rubén Fleischer, será el encargado de sacar adelante la producción de la película teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios dentro del equipo de Uncharted.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH

— Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020