Revelan la monumental fortuna de Keanu Reeves: “El dinero no significa nada para mí”

Así es, “El dinero no significa nada para mí”, fueron las palabras de Keanu Reeves, quien gracias a un espectacular trabajo den exitosas producciones cinematográficas, no deberá preocuparse por dinero el resto de su vida.

Con la revelación de su fortuna, no solo demuestra que Keanu es uno de los actores más adinerados de Hollywood, sino también el que muestra más humildad.

Según las revelaciones de QG España, el actor de 56 años disfruta de una fortuna que llega a los $360 millones de dólares, producto de su entrega y profesionalismo durante 35 años de carrera, eso sí, gran parte de su dinero, le llegó gracias a la trilogía de Matrix.

A finales de la década de los 90, y después de haber interpretado personajes de mediano reconocimiento, Keanu Reeves saltó al éxito gracias a su papel de Neo-Thomas Anderson en Matrix, la primera entrega de las tres películas donde Reeves protagonizó uno de los personajes más representativos de su carrera. Este primera entrega tuvo un recaudo de $463 millones de dólares, y a sus dos entregas posteriores no les fue nada mal.

Ante la noticia, Reeves tiene su propio pensamiento sobre el dinero:

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme incrementando mi cuenta bancaria. Regalo mucho y vivo de forma sencilla, sobre todo con una maleta en los hoteles. Todos sabemos que la buena salud es mucho más importante.”

Eso sí, quienes conocen al actor, como sus amigos y colegas, aseguran que es una persona sencilla y lleva una vida modesta, alejado de los lujos y siempre atento a sus dos empresas, Company Films y Arch Motorcycle Company.

Eso sí, la fortuna de Keanu Reeves podría ampliarse ya que Matrix 4 está programada para diciembre del 2021.