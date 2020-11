¿Regresa Neo? Keanu Reeves estaría dando pistas de ‘Matrix 4’

Actualmente, Keanu Reeves está pasando por un gran momento en su carrera, pues se encuentra en múltiples producciones. Una de ellas es la cuarta entrega de ‘Matrix’, la cual es dirigida por Lana Wachowski.

El actor actualmente se encuentra en Berlín rodando esta nueva entrega y ha aparecido en las calles alemanas con el corte de cabello característico de Neo, personaje al que le da vida.

Si usted ha visto esta película de 1999, recordará que cuando Neo deja la matrix y vuelve al “mundo real” tiene el pelo corto, por eso este detalle es tan importante para los seguidores.

Wow! Keanu Reeves’s new haircut! In Berlin, #Germany – Oct 25 2020 🇩🇪

“The 56-year-old actor was photographed sporting a buzz cut on Sunday in #Berlin, where he has been filming #TheMatrix4 since August…”

👇https://t.co/PafczY2PAh

— Keanu Planet (@keanuplanet) October 26, 2020