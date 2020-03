Algunos graduados de la Universidad del Norte muestran con orgullo sus diplomas

Luego de que la Universidad del Norte en Barranquilla tomara la decisión de cancelar grados a causa de la medida del presidente Duque de no realizar eventos que reúnan a más de 500 personas, algunos estudiantes mostraron su disgusto, sin embargo, otros se sintieron orgullosos de tener su diploma y lo demostraron en las redes sociales con el hashtag #SoyEgresadoUninorte.

Aunque algunos estudiantes realizaron plantones para que se realizarán los grados, otros no vieron la medida como una tragedia y admitieron que la apoyan, pues cuidar la salud de todos está primero.

Los estudiantes subieron fotos de sus diplomas y agradecieron a la institución.

Aquí algunas fotos:

Me gradué por YouTube JAJAJAJAJAJAJAAJ #SoyEgresadoUninorte me encanta pic.twitter.com/MNQE5aQSgb

Ya me llegó el domicilio más esperado de mi vida #SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/NmFGi7Wtos

@UninorteCO me lo trajo un Servientrega, lo recibí en pijama y sin bañarme. No fue como me lo imaginé pero estoy igual de feliz 🤩 #SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/wpV4LHhxrF

— Emma (@EmmaSka19) March 13, 2020