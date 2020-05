Quitar dominicales y horas nocturnas, la propuesta para reactivar la economía

La presidenta de ACOPI, gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, Rosmery Quintero, presentó la propuesta en una entrevista con Noticias RCN.

Quintero, habló sobre la propuesta para reactivar la economía luego de que el mandatario colombiano Iván Duque afirmara que se empezarán a reabrir algunos sectores industriales, que habían sido detenidos por la pandemia generada por el coronavirus:

“Estamos solicitando que los 7 días de la semana sean considerados ordinarios y las horas nocturnas sean consideradas como normales, diurnas, para no recargar mucho más al sector productivo, los costos de producción, que en estos momentos no hay caja, no hay liquidez y todos debemos hacer un gran esfuerzo”.