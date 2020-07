¿Quién es Kanye West? Ozzy Osbourne se lanza con su “Ozzy For President”

El “Príncipe de las tinieblas” no dejó pasar la oportunidad de la polémica candidatura de Kanye West a la presidencia de los Estados Unidos, por esta razón Ozzy Osbourne no se dejó echar tierra y lanzó su línea de mercancía “Ozzy For President”.

Muchos apuntan que esta nueva propuesta fue lanzada para opacar la candidatura de Kanye West y su aspiración para llegar a la presidencia de su país.

Dentro de las prendas disponibles en a línea “Ozzy For President” hay camisetas, botones, suéteres, stickers acompañado de una imagen de Ozzy al estilo de los 80s.

MORE VINTAGE ITEMS ADDED

Past tours’ merch available until sold out! 10% to @NAACP_LDF https://t.co/fTdAaGdbEh pic.twitter.com/YEWjqkO2L3 — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 8, 2020

“Es tiempo de un nuevo candidato”, escribió Ozzy en su publicación. Definitivamente no pierde oportunidad para ganar algo de dinero, todo un empresario.